"Ни один полет не похож на другой": пилот вывела самолет в сложных условиях Пассажиры считают девушку-пилота Евгению Кирееву героиней

Москва13 авг Вести.Командир воздушного судна Евгения Киреева, которой удалось стабилизировать самолет в условиях жесткой турбулентности и увести его на запасной аэродром, поделилась с ИС "Вести", как ей удалось найти выход из сложной ситуации и принять правильное решение.

По словам Евгении, перед полетом ничего не предвещало нештатной ситуации, погода была отличной. Однако на этот раз ей пришлось применить навыки стрессоустойчивости, необходимые для каждого пилота.

Ни один полет не похож на другой. То есть сложные условия, конечно же, однозначно были, как и у любого пилота. Но конкретно такой ситуации, конечно же, не было рассказала Евгения Киреева

В авиации Евгения Киреева уже 17 лет, 3 из которых - в качестве командира экипажа. В соцсетях Евгению называют героиней и пишут слова благодарности.

Пилот - это специфическая профессия, поэтому любой пилот при поступлении проходит определенные профотборы - на стрессоустойчивость, на работу в каких-то ситуациях отметила командир экипажа

Ранее стало известно, что самолет Калининград - Уфа был вынужден сесть в Магнитогорске из-за начавшейся грозы.