Пассажиры о ЧП на борту Калининград – Уфа: как в фильме-катастрофе

Летевшие рейсом Калининград - Уфа рассказали о тряске как на аттракционе Пассажиры о ЧП на борту Калининград – Уфа: как в фильме-катастрофе

Москва13 авг Вести.Пассажиры рейса Калининград - Уфа, который при заходе на посадку оказался в самом эпицентре грозового шторма, рассказали ИС "Вести", что им пришлось пережить на борту самолета 9 августа.

По словам Элины Гатфановой, происходящее напоминало сцены из фильма-катастрофы. Она выразила огромную благодарность пилоту, которой удалось благополучно вывести самолет из грозового шторма.

Она рассказывала о том, что вот этот маневр, который она сделала, на тренажерах они отрабатывали. И что еще не каждый мужчина мог сделать. рассказала Элина

Другие пассажиры описывали происходящее, как полет на американских горках.

Мы сначала резко пошли вниз. Потом нас очень сильно затрясло, мы стали подпрыгивать в креслах. У кого-то вылетали телефоны из рук. У меня было ощущение, что я катаюсь на каком-то страшном аттракционе приводятся слова пассажирки Елены Колоколовой

Борт, следовавший из Калининграда в Уфу, 9 августа оказался в эпицентре шторма при заходе на посадку в аэропорту Уфы. В небе над городом самолет кружил около 20 минут, и почти все это время воздушное судно трясло. После неудавшейся первой попытки посадки пилот не стала заходить на второй круг, а приняла решение уйти на запасной аэродром.

На борту в тот момент было 184 пассажира.

Посадка в Магнитогорске прошла в штатном режиме.