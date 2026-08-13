Москва13 авгВести.Пассажиры рейса Калининград - Уфа, который при заходе на посадку оказался в самом эпицентре грозового шторма, рассказали ИС "Вести", что им пришлось пережить на борту самолета 9 августа.
По словам Элины Гатфановой, происходящее напоминало сцены из фильма-катастрофы. Она выразила огромную благодарность пилоту, которой удалось благополучно вывести самолет из грозового шторма.
Она рассказывала о том, что вот этот маневр, который она сделала, на тренажерах они отрабатывали. И что еще не каждый мужчина мог сделать.рассказала Элина
Другие пассажиры описывали происходящее, как полет на американских горках.
Мы сначала резко пошли вниз. Потом нас очень сильно затрясло, мы стали подпрыгивать в креслах. У кого-то вылетали телефоны из рук. У меня было ощущение, что я катаюсь на каком-то страшном аттракционеприводятся слова пассажирки Елены Колоколовой
Борт, следовавший из Калининграда в Уфу, 9 августа оказался в эпицентре шторма при заходе на посадку в аэропорту Уфы. В небе над городом самолет кружил около 20 минут, и почти все это время воздушное судно трясло. После неудавшейся первой попытки посадки пилот не стала заходить на второй круг, а приняла решение уйти на запасной аэродром.
На борту в тот момент было 184 пассажира.
Посадка в Магнитогорске прошла в штатном режиме.