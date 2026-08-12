Пилот, посадившая самолет в шторм, рассказала о пережитом Пилот, посадившая самолет в шторм, рассказала о произошедшем

Москва12 авг Вести.Во время посадки самолета компании Nordwind в шторм пассажиры испугались, для их успокоения командир судна Евгения Киреева вышла в салон и рассказала о ситуации. Этой информацией она поделилась с ИС "Вести".

Она добавила, что экипаж самолета во время непогоды действовал по инструкции.

Однозначно, конечно же, пассажиры испугались. Я вышла в салон, чтобы пассажиры меня увидели, ну, как бы, я считаю, что это очень важно в психологическом плане, чтобы пассажиры видели командира. Взяла трубку бортпроводников и по громкой связи объявила о ситуации… Ни один полет не похож на другой. Были сильные сдвиги ветра, были нестандартные условия. Экипаж, как и любой прошедший подготовку, действует согласно своим инструкциям. Я, как пилот, пилотирующий, выполняла выход из сложившейся ситуации рассказала Киреева

Ранее стало известно, что самолет Калининград – Уфа был вынужден сесть в Магнитогорске из-за начавшейся грозы. После этого часть пассажиров решила добраться до Уфы самостоятельно.