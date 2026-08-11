Евгения Киреева вывела самолет из зоны турбулентности во время грозы

Стало известно имя спасшей рейс в зоне турбулентности в Уфе Евгения Киреева вывела самолет из зоны турбулентности во время грозы

Москва11 авг Вести.Стало известно имя командира самолета, которая вывела борт из зоны турбулентности при заходе на посадку в аэропорту Уфы. По данным UFA1.RU, пилота зовут Евгения Киреева.

Ранее сообщалось, что 9 августа при заходе на посадку в аэропорту Уфы самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Калининграда, попал в зону сильной турбулентности во время грозы. КВС приняла решение уходить на запасной аэродром и посадила самолет в аэропорту Магнитогорска.

Девушка, командир воздушного судна, героиня, спасшая жизни, выбежала после посадки и сидела, обхватив голову руками приводятся слова одной из пассажирок

Авиакомпания в свою очередь поблагодарила пассажиров за терпение, понимание и "теплые слова в адрес экипажа".