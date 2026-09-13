SHOT: попавший в шторм самолет с россиянами с трудом приземлился в Тунисе

Самолет с россиянами чудом избежал катастрофы в Тунисе SHOT: попавший в шторм самолет с россиянами с трудом приземлился в Тунисе

Москва13 сен Вести.Пассажирский самолет Turkish Airlines (Airbus A321) с российскими туристами на борту, следовавший по маршруту Стамбул — Тунис, во время снижения высоты угодил в мощный шторм и дважды не мог выполнить посадку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, видимость за бортом упала почти до нуля — из окна иллюминатора не было видно земли. Из-за непогоды лайнер трясло настолько сильно, что у пассажиров началась паника, рассказали они.

В результате самолет приземлился на запасном аэродроме в городе Энфида.

Пострадавших среди пассажиров нет.