Москва13 сенВести.Пассажирский самолет Turkish Airlines (Airbus A321) с российскими туристами на борту, следовавший по маршруту Стамбул — Тунис, во время снижения высоты угодил в мощный шторм и дважды не мог выполнить посадку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам очевидцев, видимость за бортом упала почти до нуля — из окна иллюминатора не было видно земли. Из-за непогоды лайнер трясло настолько сильно, что у пассажиров началась паника, рассказали они.
В результате самолет приземлился на запасном аэродроме в городе Энфида.
Пострадавших среди пассажиров нет.