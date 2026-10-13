Два самолета с разницей в 5 минут подали сигнал бедствия над Нижним Новгородом

Два Airbus A320 с разницей в пять минут подали сигнал бедствия из-за топлива Два самолета с разницей в 5 минут подали сигнал бедствия над Нижним Новгородом

Москва13 окт Вести.Сразу два пассажирских самолета с разницей примерно в пять минут подали сигнал бедствия Mayday Fuel из-за критического остатка топлива, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, инциденты произошли практически одновременно в воздушном пространстве над Нижним Новгородом.

Два экипажа самолетов Airbus A320 с интервалом в пять минут подали сигналы Mayday Fuel из-за опасного снижения уровня топлива. Первым о проблеме сообщил рейс S7, направлявшийся из Минеральных Вод, вторым - борт авиакомпании Avia Traffic Company из Бишкека говорится в публикации

Оба борта в итоге благополучно приземлились в Домодедово, отмечает канал.

Ранее похожий случай произошел с самолетом Superjet, на борту которого находилось 99 пассажиров. Судно подало сигнал бедствия над Нижним Новгородом. Как сообщает SHOT, возникли подозрения, что в багажном отсеке мог быть пожар. Самолет выполнял рейс из Петербурга в Тбилиси. Сигнал о пожаре в багажном отсеке сработал на высоте 10,5 тысячи метров. Пилоты включили систему пожаротушения и подали сигнал бедствия Mayday.