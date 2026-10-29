Подавший сигнал тревоги борт из Еревана в Минводы приземлился в аэропорту вылета

Подавший сигнал тревоги самолет из Еревана в Минводы вернулся в аэропорт вылета Подавший сигнал тревоги борт из Еревана в Минводы приземлился в аэропорту вылета

Москва29 окт Вести.Подавший сигнал тревоги после вылета из Еревана в Минеральные Воды пассажирский самолет приземлился в аэропорту вылета, сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчеров.

По данным SHOT, причиной сигнала бедствия стала техническая неисправность.

Сигнал 7700, означающий чрезвычайную ситуацию (ЧС) на борту, пилоты компании "Азимут" подали через 20 минут после взлета. В этот момент Superjet-100 летел в районе села Цилкар. Сразу после этого воздушное судно начало разворачиваться и направилось обратно в сторону Еревана.