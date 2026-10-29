Самолет, летевший из Еревана в Минеральные Воды, подал сигнал тревоги Самолет рейсом Ереван – Минеральные Воды подал сигнал тревоги после вылета

Москва29 окт Вести.Пассажирский самолет, выполняющий рейс из Еревана в Минеральные Воды, подал сигнал тревоги после вылета. Об этом следует из данных сервиса Flightradar.

Борт подал сигнал general emergency примерно через 20 минут после вылета из столицы Армении. Сейчас самолет возвращается.

Ранее 29 октября сигнал пожара едва не сорвал посадку Superjet, выполнявшего рейс из Москвы в Архангельск. По данным SHOT, во время снижения, на высоте около 900 метров, в кабине экипажа сработало предупреждение о пожаре в багажном отсеке.