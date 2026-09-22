В Red Wings опровергли информацию о загоревшемся лайнере с людьми в аэропорту

Red Wings: сообщение про загоревшийся лайнер не соответствует действительности В Red Wings опровергли информацию о загоревшемся лайнере с людьми в аэропорту

Москва22 сен Вести.Авиакомпания Red Wings опровергла сообщение о вспыхнувшем самолете с людьми в аэропорту Кольцово, которые появилось в некоторых СМИ.

Информация не соответствует действительности говорится в сообщении авиакомпании

20 сентября в аэропорту Кольцово у лайнера задымилась носовая часть. В этот момент на борту самолета не было пассажиров, а экипаж находился рядом с воздушным судном Задымление было ликвидировано аэродромными службами.

По факту случившегося создана комиссия, которая установит причины события. В авиакомпании призвали использовать только официальные источники и не тиражировать фейки.

Ранее сообщалось, что Свердловская транспортная прокуратура начала прокурорскую проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в связи со случившимся.