Москва22 сенВести.Авиакомпания Red Wings опровергла сообщение о вспыхнувшем самолете с людьми в аэропорту Кольцово, которые появилось в некоторых СМИ.
Информация не соответствует действительностиговорится в сообщении авиакомпании
20 сентября в аэропорту Кольцово у лайнера задымилась носовая часть. В этот момент на борту самолета не было пассажиров, а экипаж находился рядом с воздушным судном Задымление было ликвидировано аэродромными службами.
По факту случившегося создана комиссия, которая установит причины события. В авиакомпании призвали использовать только официальные источники и не тиражировать фейки.
Ранее сообщалось, что Свердловская транспортная прокуратура начала прокурорскую проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в связи со случившимся.