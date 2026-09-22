"Аэрофлот" опроверг информацию о вспышке заболевания в офисе на Арбате

"Аэрофлот" опроверг сообщения о вспышке опасной инфекции в офисе на Арбате "Аэрофлот" опроверг информацию о вспышке заболевания в офисе на Арбате

Москва22 сен Вести.Опубликованная ранее в ряде СМИ информация о вспышке опасного инфекционного заболевания среди сотрудников офиса авиакомпании "Аэрофлот" на Арбате в Москве не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба нацперевозчика.

Авиакомпания опровергает информацию, распространяемую в ТГ-каналах и иных информационных ресурсах, о вспышке заболевания сотрудников Аэрофлота в офисе на Арбате. Среди сотрудников указанного офиса выявлен единственный случай инфекционного заболевания в форме, не представляющей угрозы окружающим. В соответствии с установленными санитарными правилами и нормами (СанПиН) в офисе проведены стандартные меры профилактики сказано в сообщении

Вместе с тем у нескольких сотрудников выявили ОРВИ.

Офис работает в обычном режиме, часть сотрудников находится на удаленной работе в соответствии с ранее установленным режимом по трудовому договору, добавили в авиакомпании.