Власти Севастополя просят остановить распространение слухов о пожаре в детсаду Власти Севастополя опровергли слухи о сильном пожаре в детсаду из-за атаки БПЛА

Москва14 сен Вести.Власти Севастополя призывают остановить распространение недостоверной информации о пожаре в детском саду, которую опубликовал ряд городских пабликов.

Горожанам рекомендуют доверять только официальным сообщениям.

Остановите распространение слухов! … Представьте себя на месте родителя, который видит такое сообщение. Что вы сделаете, если вам скажут, что в детском саду, где находится ваш ребенок, сильный пожар? Вы побежите туда — несмотря на воздушную тревогу. Это прямая попытка посеять панику и внести хаос сказано в публикации в MAX

Подчеркивается, что в момент инцидента все дети находились в укрытии, возгорание на крыше было незначительным и оперативно ликвидировано пожарными Черноморского флота.

Всего во время атаки ВСУ на Севастополь, в ходе которой загорелась кровля здания детсада, нейтрализовано 18 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет.