Развожаев показал кадры поврежденного при атаке БПЛА детсада в Севастополе

Возгорание на крыше детсада из-за атаки БПЛА в Севастополе ликвидировано Развожаев показал кадры поврежденного при атаке БПЛА детсада в Севастополе

Москва14 сен Вести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал в MAX фотографии поврежденного при атаке БПЛА детского сада "Маяк детства".

Руководитель субъекта подчеркнул, что повреждения кровли здания детского дошкольного учреждения носят локальные характер, в настоящее время возгорания локализовано.

Дорогие родители! Публикую фото с места происшествия, чтобы вы видели реальную картину … Главное: все дети в безопасности! Они находятся с воспитателями, все действия осуществляются строго по протоколам безопасности говорится в заявлении

Михаил Развожаев обратился к родителям воспитанников детского сада с просьбой не идти за малышами до окончания воздушной тревоги, чтобы не подвергать опасности себя и детей. Он заверил, что о возможности забрать детей будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что в ходе отражение атаки беспилотников ВСУ на территории образовательного центра "Бухта Казачья" произошло возгорание кровли детского сада "Маяк детства".

Огонь локализовали пожарные подразделения Черноморского флота, в момент происшествия дети были в укрытии.