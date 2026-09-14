Москва14 сенВести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал в MAX фотографии поврежденного при атаке БПЛА детского сада "Маяк детства".
Руководитель субъекта подчеркнул, что повреждения кровли здания детского дошкольного учреждения носят локальные характер, в настоящее время возгорания локализовано.
Дорогие родители! Публикую фото с места происшествия, чтобы вы видели реальную картину … Главное: все дети в безопасности! Они находятся с воспитателями, все действия осуществляются строго по протоколам безопасностиговорится в заявлении
Михаил Развожаев обратился к родителям воспитанников детского сада с просьбой не идти за малышами до окончания воздушной тревоги, чтобы не подвергать опасности себя и детей. Он заверил, что о возможности забрать детей будет сообщено дополнительно.
Ранее сообщалось, что в ходе отражение атаки беспилотников ВСУ на территории образовательного центра "Бухта Казачья" произошло возгорание кровли детского сада "Маяк детства".
Огонь локализовали пожарные подразделения Черноморского флота, в момент происшествия дети были в укрытии.