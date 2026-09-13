Москва13 сенВести.Отражена атака беспилотников на Севастополь, уничтожено 15 дронов, сообщил в мессенджере МАХ губернатор Михаил Развожаев.
Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ на Севастополь. Нейтрализовано 15 БПЛАговорится в сообщении
Пострадавших нет. Зафиксированы повреждения в нескольких районах.
В районе Максимовой дачи из-за взрыва дрона загорелась крыша одного из частных домов в СНТ, на месте работают сотрудники МЧС.
Обломки сбитого БПЛА упали в районе Большой Морской.
В районе Монастырского шоссе загорелся частный дом в СНТ.
В районе Верхнесадового из-за падения сбитого БПЛА загорелся лес, на месте работают пожарные.