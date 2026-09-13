В небе над Севастополем уничтожено 15 БПЛА

В Севастополе уничтожено 15 беспилотников В небе над Севастополем уничтожено 15 БПЛА

Москва13 сен Вести.Отражена атака беспилотников на Севастополь, уничтожено 15 дронов, сообщил в мессенджере МАХ губернатор Михаил Развожаев.

Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ на Севастополь. Нейтрализовано 15 БПЛА говорится в сообщении

Пострадавших нет. Зафиксированы повреждения в нескольких районах.

В районе Максимовой дачи из-за взрыва дрона загорелась крыша одного из частных домов в СНТ, на месте работают сотрудники МЧС.

Обломки сбитого БПЛА упали в районе Большой Морской.

В районе Монастырского шоссе загорелся частный дом в СНТ.

В районе Верхнесадового из-за падения сбитого БПЛА загорелся лес, на месте работают пожарные.