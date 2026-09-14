При атаке ВСУ в Севастополе никто не пострадал В Севастополе отразили атаку ВСУ, нейтрализовано 18 БПЛА

Москва14 сен Вести.При отражении атаки ВСУ в Севастополе нейтрализовано 18 беспилотных летательных аппаратов, сообщил в MAX губернатор Михаил Развожаев.

Руководитель субъекта подчеркнул, что, по предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Наши военные, ПВО и мобильные группы отразили атаку ВСУ на Севастополь. Нейтрализовано 18 БПЛА говорится в заявлении

Уточняется, что на конечной остановке в Голландии осколками сбитого БПЛА повредило крышу и два окна в автобусе маршрута №46. Также ранее сообщалось о возгорании на крыше детского сада "Маяк детства", пожар потушен, дети и воспитатели находятся в корпусе начальной школы в доме №11 Б на Казачьей улице, родители уже могут забрать малышей.