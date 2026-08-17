В Севастополе нейтрализовали 10 вражеских беспилотников В Севастополе отражена атака БПЛА, нейтрализованы 10 беспилотников

Москва17 авг Вести.Атака беспилотных летательных аппаратов ВСУ отражена в Севастополе, сообщил в MAX губернатор Михаил Развожаев.

В результате произошедшего никто не пострадал.

Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку ВСУ и нейтрализовали 10 вражеских беспилотников говорится в заявлении

Руководитель субъекта уточнил, что на Северной стороне поврежден фасад частного дома, а в центре города получил повреждения автомобиль.

Ранее в Севастополе объявлялась воздушная тревога. Предупреждение действовало более часа, в настоящее время оно отменено.