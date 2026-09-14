Москва14 сен Вести.В ходе отражения атаки беспилотных летательных аппаратов на территории образовательного центра "Бухта Казачья" произошло возгорание кровли детского сада "Маяк детства", сообщил в MAX губернатор Михаил Развожаев.

В настоящее время пожарные подразделения Черноморского флота локализовали возгорание.

На момент инцидента все дети находились в укрытии. Сейчас проводится полная эвакуация воспитанников и персонала. Ведется тщательная проверка всех помещений