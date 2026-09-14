Москва14 сенВести.В ходе отражения атаки беспилотных летательных аппаратов на территории образовательного центра "Бухта Казачья" произошло возгорание кровли детского сада "Маяк детства", сообщил в MAX губернатор Михаил Развожаев.
В настоящее время пожарные подразделения Черноморского флота локализовали возгорание.
На момент инцидента все дети находились в укрытии. Сейчас проводится полная эвакуация воспитанников и персонала. Ведется тщательная проверка всех помещенийговорится в заявлении
Также Михаил Развожаев попросил жителей сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию.
Отражение атаки ВСУ в Севастополе продолжается.