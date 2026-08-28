Губернатор Севастополя: после атаки БПЛА горели не резервуары, а трава

Развожаев: из-за обломков БПЛА горела трава, а не резервуары Губернатор Севастополя: после атаки БПЛА горели не резервуары, а трава

Москва28 авг Вести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил данные о последствиях атаки ВСУ на город.

В своем канале в мессенджере MAX он написал, что пожар возник не на резервуарах с остатками топлива.

Улица Братьев Манганари: из-за упавших обломков от сбитых БПЛА горели не старые резервуары, а трава рядом. Пожар ликвидирован проинформировал глава региона

Ранее сообщалось, что в результате атаки сильно пострадал жилой дом на улице Героев Подводников, также получили повреждения два корпуса детского сада, который готовили к открытию 1 сентября после ремонта.

Пострадали два человека – мужчина и женщина, они госпитализированы, еще двое жителей города получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.