Почти 0,5 кг радиоактивных минералов из Африки обнаружили у иностранца в Пулково

Таможня в Пулково обнаружила у студента 0,5 кг радиоактивных минералов из Африки Почти 0,5 кг радиоактивных минералов из Африки обнаружили у иностранца в Пулково

Москва9 ноя Вести.В аэропорту Пулково таможенники обнаружили в багаже прибывшего из одной из стран Африки транзитом через Стамбул 43-летнего иностранца радиоактивные природные минералы общим весом 450 граммов. Об этом сообщает ФТС в мессенджере MAX.

В ведомстве пояснили, что во время таможенного контроля чемодана пассажира сработала стационарная система "Янтарь".

Среди личных вещей инспекторы выявили пакет с камнями разных форм и размеров.

С помощью переносного радиометра-спектрометра было установлено, что радиационный фон содержимого пакета в несколько раз превышал допустимые значения.

В камнях обнаружили радионуклид радий-226. Мощность дозы гамма излучения на поверхности пакета составила 8,19 мкЗв/ч говорится в публикации

Информацию незамедлительно направили в Роспотребнадзор.

Иностранец, со своей стороны, пояснил, что учится в одном из университетов Петербурга, и образцы минералов ему были нужны для подготовки выпускного проекта.

В его отношении возбуждено административное дело по статье "Несоблюдение запретов или ограничений на ввоз товаров", минералы изъяты и переданы специализированной организации для утилизации.

В ФТС пояснили, что период полураспада этого радиоактивного нуклида, который встречается в составе некоторых горных пород и минералов, составляет более 1600 лет.

Попав в организм, радий может накапливаться в костях, поэтому употребление воды или пищи, которые загрязнены даже небольшим количеством радия-226, представляет угрозу для здоровья.