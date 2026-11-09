Москва9 нояВести.В аэропорту Пулково таможенники обнаружили в багаже прибывшего из одной из стран Африки транзитом через Стамбул 43-летнего иностранца радиоактивные природные минералы общим весом 450 граммов. Об этом сообщает ФТС в мессенджере MAX.
В ведомстве пояснили, что во время таможенного контроля чемодана пассажира сработала стационарная система "Янтарь".
Среди личных вещей инспекторы выявили пакет с камнями разных форм и размеров.
С помощью переносного радиометра-спектрометра было установлено, что радиационный фон содержимого пакета в несколько раз превышал допустимые значения.
В камнях обнаружили радионуклид радий-226. Мощность дозы гамма излучения на поверхности пакета составила 8,19 мкЗв/чговорится в публикации
Информацию незамедлительно направили в Роспотребнадзор.
Иностранец, со своей стороны, пояснил, что учится в одном из университетов Петербурга, и образцы минералов ему были нужны для подготовки выпускного проекта.
В его отношении возбуждено административное дело по статье "Несоблюдение запретов или ограничений на ввоз товаров", минералы изъяты и переданы специализированной организации для утилизации.
В ФТС пояснили, что период полураспада этого радиоактивного нуклида, который встречается в составе некоторых горных пород и минералов, составляет более 1600 лет.
Попав в организм, радий может накапливаться в костях, поэтому употребление воды или пищи, которые загрязнены даже небольшим количеством радия-226, представляет угрозу для здоровья.