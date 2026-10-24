Yle: таблетка обогащенного урана из СССР найдена в вещах умершего в Финляндии

Таблетка обогащенного урана из СССР найдена в вещах умершего в Финляндии Yle: таблетка обогащенного урана из СССР найдена в вещах умершего в Финляндии

Москва24 окт Вести.Таблетку обогащенного урана, которую использовали в ядерном проекте СССР, нашли в вещах скончавшегося мужчины в Финляндии. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Уточняется, что топливный элемент был обнаружен еще в 2024 году в муниципалитете Асиккала. Человек, занимавшийся сортировкой вещей умершего, нашел прибор для измерения уровня радиации и подозрительное вещество, после чего уведомил об этом компетентные службы.

Таблетка была упакована таким образом, что это указывало на ее возможную радиоактивность. На месте также был найден детектор радиации рассказал старший комиссар полиции региона Хяме Яри Кийскинен

Экспертиза показала, что таблетка содержит низкообогащенный уран, обычно используемый при работе на атомной электростанции.

В публикации говорится, что полиция начала проводить проверку в связи с нарушением правил обращения с радиоактивными материалами, но разбирательство было прекращено по причине смерти предполагаемого нарушителя.

Ранее стало известно, что уровень радиации в Полесском заповеднике снизился до 1% в сравнении с 1986 годом.