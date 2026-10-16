В аэропорту Махачкалы задержали пассажира из Турции с антикварной брошью

Антикварную брошь пытались ввезти из Турции через аэропорт Махачкалы В аэропорту Махачкалы задержали пассажира из Турции с антикварной брошью

Москва16 окт Вести.В аэропорту Махачкалы таможня пресекла контрабанду антикварной броши стоимостью 1 млн рублей, сообщает ФТС в мессенджере MAX.

Незадекларированное ювелирное изделие было обнаружено при досмотре на "зеленом" коридоре в нагрудной сумке 31-летнего гражданина России, прибывшего из Турции.

Пассажир пояснил, что перевозил украшение по просьбе другого человека.

Экспертиза установила, что брошь изготовлена из сплавов золота и серебра со вставками из ограненных алмазов больше 50 лет назад.

Изделие признано культурной ценностью, его рыночная стоимость составляет около 1 млн рублей говорится в сообщении

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Контрабанда культурных ценностей", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет или штраф до 1 млн рублей.

В ФТС отметили, что незаконный ввоз культурной ценности пресекли сотрудники Дагестанской таможни совместно с республиканским управлением ФСБ РФ.