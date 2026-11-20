Камни на 44,3 млн изъяли таможенники у прилетевшего из Таиланда россиянина Домодедовские таможенники пресекли контрабанду драгоценностей на 44,3 млн рублей

Москва20 ноя Вести.Инспекторы домодедовской таможни пресекли контрабанду самоцветов и ювелирных изделий на 44,3 млн рублей. Как сообщает пресс-служба ФТС, ценности пытался провезти 46-летний гражданин РФ, прилетевший из Таиланда транзитом через ОАЭ.

Мужчину остановили в "зеленом коридоре". При досмотре его багажа специалисты обнаружили расфасованные по пакетам минералы, кольца и серьги. Также при себе у него имелись 84 сертификата соответствия на драгоценные и полудрагоценные камни.

Экспертиза установила, что украшения изготовлены из золота 750-й пробы и серебра 925-й пробы со вставками из драгоценных камней. Среди изъятых 376 минералов – бриллианты, сапфиры, изумруды, рубины, александриты, танзаниты, морской жемчуг и кристалл берилла. Общая стоимость незадекларированного груза достигла 44,3 млн рублей говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По словам мужчины, изделия предназначались для перепродажи. Его оштрафовали на 200 тысяч, также возбуждено уголовное дело. Предметы изъяты в пользу государства.