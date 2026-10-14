Москва14 октВести.В Забайкалье уроженец КНР и его сообщник пытались вывезти через границу почти 7,3 кг химически чистого золота, чья стоимость превышает 63 миллиона рублей. Их задержали сотрудники ФСБ, сообщили в Объединенном пресс-центре судов Забайкальского края.
По словам одного из подсудимых, 11 слитков золота в пакетах он нашел в Забайкальске возле местного рынка. Спрятав золото в машине, он решил вывезти его из РФ.
В назначенный день вместе с сообщником, нанятым за вознаграждение, уроженец КНР приехал на приграничную автомобильную стоянку и пытался найти потайное место в стоящем там чужом грузовике, планируя сделать закладку в прицепе. Его знакомый в это время наблюдал за обстановкойотмечается в сообщении в MAX
Странные действия иностранцев привлекли внимание пограничников. Тогда злоумышленники попытались скрыться на машине. Сотрудники ФСБ задержали их и нашли в машине сверток с золотом.
Золото было конфисковано и обращено в доход государства.
В результате нашедшего слитки иностранца приговорили к 6 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей, а его соучастника приговорили к 5,5 годам заключения и штрафу в 400 тысяч рублей.