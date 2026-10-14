Слитки золота на 63 млн пытался вывести из России китаец, его задержали

В Забайкалье иностранцы пытались вывести за границу слитки золота на 63 млн Слитки золота на 63 млн пытался вывести из России китаец, его задержали

Москва14 окт Вести.В Забайкалье уроженец КНР и его сообщник пытались вывезти через границу почти 7,3 кг химически чистого золота, чья стоимость превышает 63 миллиона рублей. Их задержали сотрудники ФСБ, сообщили в Объединенном пресс-центре судов Забайкальского края.

По словам одного из подсудимых, 11 слитков золота в пакетах он нашел в Забайкальске возле местного рынка. Спрятав золото в машине, он решил вывезти его из РФ.

В назначенный день вместе с сообщником, нанятым за вознаграждение, уроженец КНР приехал на приграничную автомобильную стоянку и пытался найти потайное место в стоящем там чужом грузовике, планируя сделать закладку в прицепе. Его знакомый в это время наблюдал за обстановкой отмечается в сообщении в MAX

Странные действия иностранцев привлекли внимание пограничников. Тогда злоумышленники попытались скрыться на машине. Сотрудники ФСБ задержали их и нашли в машине сверток с золотом.

Золото было конфисковано и обращено в доход государства.

В результате нашедшего слитки иностранца приговорили к 6 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей, а его соучастника приговорили к 5,5 годам заключения и штрафу в 400 тысяч рублей.