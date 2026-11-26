Китайца осудили за попытку вывезти из России золото на 49,8 миллиона рублей Гражданина Китая осудили за контрабанду золота на 50 миллионов рублей

Москва26 ноя Вести.В Забайкальском крае суд вынес приговор гражданину Китая, который пытался вывезти в КНР золото почти на 50 миллионов рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона на платформе MAX

Отмечается, что мужчина нашел 10 золотых слитков у мусорного контейнера в Забайкальске. Он спрятал их под корпусом подлокотника между сиденьями своего микроавтобуса и отправился через границу. На многостороннем автомобильном пункте пропуска "Забайкальск" при осмотре транспортного средства таможенники обнаружили слитки с золотом и серебром общей стоимостью 49,8 миллиона рублей.

Золото по закону - стратегически важный товар, а почти 50 миллионов рублей – крупный размер для статьи о контрабанде. Иностранца признали виновным в незаконном вывозе такого товара через границу ЕАЭС. Учитывая признание вины и другие смягчающие обстоятельства, ему дали 1,5 года принудительных работ с удержанием 10 процентов зарплаты в доход государства. Само золото конфисковали.

Суд признал гражданина КНР виновным в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важного товара в крупном размере. Учитывая признание вины и другие смягчающие обстоятельства, мужчине назначено 1,5 года принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства говорится в публикации

Приговор пока не вступил в законную силу.