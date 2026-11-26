Москва26 нояВести.В Забайкальском крае суд вынес приговор гражданину Китая, который пытался вывезти в КНР золото почти на 50 миллионов рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона на платформе MAX
Отмечается, что мужчина нашел 10 золотых слитков у мусорного контейнера в Забайкальске. Он спрятал их под корпусом подлокотника между сиденьями своего микроавтобуса и отправился через границу. На многостороннем автомобильном пункте пропуска "Забайкальск" при осмотре транспортного средства таможенники обнаружили слитки с золотом и серебром общей стоимостью 49,8 миллиона рублей.
Золото по закону - стратегически важный товар, а почти 50 миллионов рублей – крупный размер для статьи о контрабанде. Иностранца признали виновным в незаконном вывозе такого товара через границу ЕАЭС. Учитывая признание вины и другие смягчающие обстоятельства, ему дали 1,5 года принудительных работ с удержанием 10 процентов зарплаты в доход государства. Само золото конфисковали.
Суд признал гражданина КНР виновным в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важного товара в крупном размере. Учитывая признание вины и другие смягчающие обстоятельства, мужчине назначено 1,5 года принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государстваговорится в публикации
Приговор пока не вступил в законную силу.