Россиянин и китаец осуждены в Хабаровске за контрабанду леса в КНР на 3 млн

Граждане РФ и КНР осуждены в Хабаровске за контрабанду леса в Китай Россиянин и китаец осуждены в Хабаровске за контрабанду леса в КНР на 3 млн

Москва7 ноя Вести.Гражданин России и гражданин КНР признаны Хабаровским районным судом виновными в незаконном экспорте стратегически важных ресурсов — лесоматериалов, сообщила Объединенная пресс-служба судов Хабаровского края в мессенджере МАХ.

По данным суда, в 2022 году фигуранты организовали отправку в Китай партии березового пиловочника, добытого без документов о законном происхождении, с использованием фиктивного договора поставки. Общая стоимость незаконно вывезенного леса превысила 3 млн рублей.

Оба фигуранта вину в предъявленном обвинении не признали. Гражданин КНР Г. настаивал, что был лишь наемным работником иностранной компании, отвечал за проверку качества товара и не знал о преступных планах, а все документы оформляла российская сторона. Гражданин РФ Б., в свою очередь, утверждал, что не знал, как именно будут использованы переданные им документы, и не договаривался с другими фигурантами о контрабанде написали в пресс-службе

Суд с доводами подсудимых не согласился.

Гражданин КНР признан виновным в контрабанде стратегически важных ресурсов в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере и получил 5,5 года в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей. Он взят под стражу в зале суда.

Гражданин РФ признан виновным в пособничестве в виде предоставления информации и устранения препятствий в контрабанде стратегически важных ресурсов. С учетом времени, проведенного под стражей и домашним арестом, ему назначен штраф 450 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.