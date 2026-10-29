Лесничий из Хабаровского края осужден за превышение должностных полномочий Лесник получил год лишения свободы, разрешив вырубку лиственницы под Хабаровском

Москва29 окт Вести.Лесничий Херпучинского участкового лесничества КГКУ "Кербинское лесничество" осужден к одному году лишения свободы за превышение должностных полномочий, сообщила Объединенная пресс-служба судов Хабаровского края в мессенджере МАХ.

Установлено, что указанное должностное лицо незаконно произвело отвод лесного участка под заготовку древесины лицам, не осведомленным о его преступном умысле, а также заключило договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан Херпучинского сельского поселения. Впоследствии была осуществлена вырубка лесных насаждений породы лиственница, рубка которых запрещена написали в пресс-службе

Мужчина признал вину, в содеянном раскаялся. Помимо лишения свободы, он лишен права заниматься деятельностью по выполнению работ и оказанию услуг по отводу и таксации лесосек для заготовки древесины сроком на 10 месяцев, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.