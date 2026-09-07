Лесозаготовщик выплатил 500 тыс. штрафов за добычу ископаемых под Хабаровском

Хабаровская прокуратура пресекла незаконную добычу полезных ископаемых Лесозаготовщик выплатил 500 тыс. штрафов за добычу ископаемых под Хабаровском

Москва7 сен Вести.Лесозаготовительная организация привлечена к административной ответственности за пользование недрами без лицензии и самовольное занятие лесных участков и выплатила 500 тыс. рублей штрафов, сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в Нанайском районе.

В ходе проверки исполнения законодательства в сфере недропользования установлено, что в мае текущего года работники лесозаготовительной организации без разрешительных документов осуществляли добычу общераспространенных ископаемых для хозяйственных нужд отметили в пресс-службе

Прокуратура приняла меры, направленные на недопущение подобных нарушений впредь.