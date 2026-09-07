Москва7 сенВести.Лесозаготовительная организация привлечена к административной ответственности за пользование недрами без лицензии и самовольное занятие лесных участков и выплатила 500 тыс. рублей штрафов, сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел в Нанайском районе.
В ходе проверки исполнения законодательства в сфере недропользования установлено, что в мае текущего года работники лесозаготовительной организации без разрешительных документов осуществляли добычу общераспространенных ископаемых для хозяйственных нуждотметили в пресс-службе
Прокуратура приняла меры, направленные на недопущение подобных нарушений впредь.