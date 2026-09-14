Москва14 сенВести.В шахте в Верхнебуреинском районе Хабаровского края выявлены нарушения правил безопасности, которые стали основанием для приостановки ее деятельности на 90 суток. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Деятельность шахты приостановлена на 90 суток, за которые организации необходимо устранить нарушенияговорится в сообщении на сайте ведомства
В службе судебных приставов пояснили, что по результатам проверки Ростехнадзора были обнаружены неисправная техника, недостатки взрывной защиты машинной станции, отсутствие освещения и другие серьезные нарушения обязательных требований, что представляет угрозу здоровью работников.