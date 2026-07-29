В ХМАО тушат пожар на площадке с химией для буровых установок

В ХМАО тушат загоревшуюся химию для буровых установок В ХМАО тушат пожар на площадке с химией для буровых установок

Москва29 июл Вести.Сотрудники МЧС ликвидируют крупный пожар на открытой площадке в Пыть-Яхе, где хранятся растворы и масла для буровых установок. Об этом сообщили в МЧС России.

Отмечается, что к моменту приезда пожарных огонь распространился на расположенные рядом открытые склады.

В настоящее время возгорание локализовано на площади 1500 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет сказано в сообщении

Для тушения пожара задействованы ручные, лафетные и пенные стволы. К ликвидации возгорания привлечены 24 сотрудника и семь единиц техники.

Прокуратура начала проверку по факту пожара, в рамках которой даст оценку исполнению требований законодательства в сфере пожарной безопасности, а также соблюдению правил техники безопасности и охраны труда.