МВД: более 600 кг дикорастущей конопли уничтожено в Хабаровском крае

Более 600 кг конопли уничтожено в Хабаровском крае МВД: более 600 кг дикорастущей конопли уничтожено в Хабаровском крае

Москва23 сен Вести.В Хабаровском крае в рамках профилактической операции уничтожено более 600 килограммов дикорастущей конопли, сообщается в MAX-канале МВД региона.

В рамках профилактической операции "Мак – 2026" в Хабаровском каре уничтожено более 600 кг дикорастущей конопли говорится в сообщении

Кроме того, выявлено 33 преступления, связанные с незаконным оборотом растительных наркотиков, выявлено 9 незаконных посевов конопли, изъято 276 наркосодержащих растений. Также обнаружено 11 очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на площади более 1200 квадратных метров.