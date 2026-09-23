Москва23 сенВести.В Хабаровском крае в рамках профилактической операции уничтожено более 600 килограммов дикорастущей конопли, сообщается в MAX-канале МВД региона.
В рамках профилактической операции "Мак – 2026" в Хабаровском каре уничтожено более 600 кг дикорастущей коноплиговорится в сообщении
Кроме того, выявлено 33 преступления, связанные с незаконным оборотом растительных наркотиков, выявлено 9 незаконных посевов конопли, изъято 276 наркосодержащих растений. Также обнаружено 11 очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на площади более 1200 квадратных метров.