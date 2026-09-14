В Подмосковье полицейские сожгли более 600 килограммов дикорастущей конопли

Около подмосковной деревни полиция скосила и сожгла 600 килограммов конопли В Подмосковье полицейские сожгли более 600 килограммов дикорастущей конопли

Москва14 сен Вести.В Раменском районе Подмосковья полицейские уничтожили более 600 килограммов дикорастущей конопли. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной полиции в MAX.

Мероприятия проводились вблизи деревни Строкино в рамках операции по противодействию незаконному обороту наркотиков. На поле площадью около гектара полицейские выявили очаг произрастания каннабиса.

Проведенное исследование подтвердило, что изъятые образцы содержат тетрагидроканнабиол и являются наркосодержащим растением рода конопли сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова

Растения скосили и сожгли. По предварительным данным, общий вес уничтоженного наркосодержащего сырья составил свыше 600 килограммов.