Оперативники нашли и уничтожили около 180 кг дикорастущей конополи

В Кабардино-Балкарии сожгли около 180 кг дикорастущей конопли Оперативники нашли и уничтожили около 180 кг дикорастущей конополи

Москва1 авг Вести.Заросли дикорастущей конопли нашли наркополицейские Кабардино-Балкарии и сотрудники пограничного управление ФСБ России по республике на территории Эльбрусского района. Об этом сообщает МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

На территории Эльбрусского района выявлены 4 очага произрастания дикорастущей конопли, общей площадью 1 800 кв. метров уточняется в сообщении

Наркосодержащие растения, высота которых доходила до двух метров, были скошены и сожжены. Общий вес уничтоженной дикорастущей конопли составил порядка 180 килограммов.