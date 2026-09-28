Москва28 сенВести.Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков и оперуполномоченные отдела МВД России по Пограничному округу уничтожили 18 тысяч кустов конопли, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.
… сотрудники… в окрестностях села Духовское обнаружили два очага произрастания дикорастущей маньчжурской конопли без признаков культивирования, общей площадью 0,8 га… В общей сложности ликвидировано более 18 000 кустов каннабисанаписали в пресс-службе
Уничтожение производилось с помощью обработки ядохимикатами на месте произрастания.