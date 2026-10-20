Москва20 окт Вести.В Красноярске вынесен приговор черным лесорубам. Подробности в MAX сообщает канал МВД РФ.

Двоих участников приговорили к 2,2 и 2,8 годам, остальным назначены принудительные работы на 1,5-2,5 года.

Преступная группа сложилась в 2019 году: восемь участников четко распределили роли, они обзавелись бензопилами и спецтехникой и стали рубить древесину в Никольском, Устюгском и Тальском лесничествах, а потом продавали говорится в сообщении

Преступная схема была раскрыта полицией в 2021 году. На имущество фигурантов - дома, машины и участки - наложили арест. Нанесенный в результате незаконной заготовки 2 000 кубометров древесины ущерб составил 40 млн рублей.