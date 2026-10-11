В Красноярске будут судить мужчину за сорванные на улице 48 кустов конопли В Красноярске завели уголовное дело за сбор 48 кустов дикорастущей конополи

Москва11 окт Вести.В Красноярске полицейские задержали мужчину, который, по информации следователей, был причастен к обороту наркотиков. При себе у него оказался черный пакет, а в нем - 48 кустов дикорастущей конопли общим весом свыше 420 граммов. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

Установлено, что задержанный, житель Иркутска 1978 года рождения, сорвал растения на улице Березина в Красноярске. По его словам, он гулял в районе автовокзала, заметил очаги дикорастущей конопли и собрал ее для личного употребления говорится в сообщении

Заведено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. Обвиняемый заключен под стражу, ему грозит до 10 лет тюрьмы.