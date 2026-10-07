Москва7 октВести.В селе Трудовское Донецкой Народной Республики у одного из местных жителей было обнаружено 27 кустов растения, внешне похожего на коноплю. Об этом сообщает МВД по ДНР.
Мужчину 2000 года рождения подозревают в незаконном хранении наркотических средств.
В ходе обыска, проведенного по месту жительства злоумышленника, полицейские обнаружили и изъяли 27 кустов растений, внешне схожих с растением коноплянаписано в MAX
Изъятые растения направлены на экспертизу. После этого и в зависимости от ее результатов будет принято решение о привлечении мужчины к ответственности.