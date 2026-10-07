В ДНР задержан мужчина после обнаружения у него 27 кустов конопли

Полиция ДНР задержала подозреваемого в незаконном хранении конопли В ДНР задержан мужчина после обнаружения у него 27 кустов конопли

Москва7 окт Вести.В селе Трудовское Донецкой Народной Республики у одного из местных жителей было обнаружено 27 кустов растения, внешне похожего на коноплю. Об этом сообщает МВД по ДНР.

Мужчину 2000 года рождения подозревают в незаконном хранении наркотических средств.

В ходе обыска, проведенного по месту жительства злоумышленника, полицейские обнаружили и изъяли 27 кустов растений, внешне схожих с растением конопля написано в MAX

Изъятые растения направлены на экспертизу. После этого и в зависимости от ее результатов будет принято решение о привлечении мужчины к ответственности.