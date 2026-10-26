В ДНР полицейские обнаружили на чердаке в доме подозреваемого наркотики В ДНР выявили факт незаконного хранения наркотиков, возбуждено дело

Москва26 окт Вести.В Донецкой Народной Республике в ходе отработки оперативной информации сотрудники полиции провели обыск на территории домовладения подозреваемого и обнаружили наркотики массой более 400 граммов. Об этом сообщили в МВД России в MAX.

Стражи правопорядка обнаружили на чердаке пять картонных коробок, а также сверток с растительным веществом зеленого цвета со специфическим запахом конопли отмечается в сообщении

Было изъято наркотическое средство, оборот которого запрещен на территории РФ.

Возбуждено уголовное дело.