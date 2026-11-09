В Саратовской области владелец нарколаборатории замаскировал ее кроличьей фермой

Дачник замаскировал нарколабораторию фермой по разведению кроликов В Саратовской области владелец нарколаборатории замаскировал ее кроличьей фермой

Москва9 ноя Вести.Сотрудники правоохранительных органов пресекли работу подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков в поселке Приволжский Саратовской области, сообщила в MAX официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Лаборатория была организована злоумышленником на территории своего дачного участка.

В целях конспирации рядом с постройкой он разместил мини-ферму по разведению кроликов и вход в нее частично завалил мешками с кормом говорится в сообщении

Стражи порядка изъяли 14 килограммов мефедрона, оборудование и прекурсоры. Подозреваемый в организации противоправной деятельности заключен под стражу.