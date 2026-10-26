В Поморье задержан мужчина, оборудовавший нарколабораторию на самодельном катере В Архангельской области задержали мужчину, устроившего нарколабораторию на воде

Москва26 окт Вести.Сотрудники УФСБ России по Архангельской области задержали на территории Холмогорского округа 41-летнего уроженца Тюменской области, который организовал лабораторию для производства наркотических средств, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное УМВД РФ в соцсети "ВКонтакте".

Следственным управлением УВМД России по Архангельской области возбуждено уголовное дело по факту приготовления к незаконному производству наркотических средств в особо крупном размере отмечается в публикации

Установлено, что подозреваемый действовал по заданию кураторов. Он закупил оборудование и несколько партий прекурсоров для изготовления наркотических средств. Лабораторию он оборудовал на самостоятельно построенном катере, на котором можно было ходить по акватории Северной Двины и Белого моря. "Предприятие" было готово к запуску.

На катере и на берегу были спрятаны химические вещества, которые предназначались для производства "синтетики". Прекурсоров наркотических средств было порядка 830 килограммов, из них можно было произвести более 50 килограммов синтетических наркотиков.

Расследование уголовного дела продолжается.