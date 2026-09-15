В Подмосковье изъяли прекурсоры для изготовления наркотиков на 7 млрд рублей

На складе в Подмосковье изъяли прекурсоры для изготовления наркотиков на 7 млрд В Подмосковье изъяли прекурсоры для изготовления наркотиков на 7 млрд рублей

Москва15 сен Вести.В Московской области таможенники пресекли контрабанду порядка трех тонн прекурсоров, из которых можно было приготовить наркотики более чем на 7 миллиардов рублей. Об этом сообщили в ФТС России.

Прекурсоры могли быть использованы для синтеза "соли".

Из такого объема сырья можно было бы произвести 1 тонну наркотика, а его стоимость на "черном рынке" превысила бы 7 млрд рублей. Таможенники установили, что нелегальный товар перемещался в грузовом автомобиле из Казахстана в Россию отмечается в сообщении в мессенджере MAX

115 канистр с жидкостью обнаружили в ходе оперативно-разыскных мероприятий в контейнере для морской перевозки грузов на складе логистического центра в Подмосковье.

Экспертиза показала, что вещество является смесью для изготовления синтетического наркотика.

Было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере.