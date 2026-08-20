Волк: 66 кг наркотика на 100 млн рублей изъяли в доме под Лихославлем

Волк: в доме под Лихославлем производили наркотики на 100 млн рублей Волк: 66 кг наркотика на 100 млн рублей изъяли в доме под Лихославлем

Москва20 авг Вести.В Тверской области полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию, которую оборудовал в частном доме местный житель. Об этом в MAX сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В помещении оперативники обнаружили реактор для химического синтеза, канистры с прекурсорами, а также контейнеры с 66 килограммами порошкообразного вещества. Экспертиза подтвердила, что содержимое трех емкостей является наркотиками. Исследование остальной части изъятого продолжается.

По предварительным оценкам, розничная стоимость произведенного наркотика по ценам черного рынка может превышать 100 миллионов рублей сказано в сообщении

В публикации говорится, что злоумышленник сотрудничал с кураторами, которые предложили ему нелегальный заработок в одном из мессенджеров. На их деньги он приобрел дом, соорудил в нем специальный реактор и места для сушки готового наркотика, а также установил защиту от едкого запаха химикатов, который мог привлечь внимание соседей.

Со слов мужчины, прекурсоры для синтеза наркотика он забирал по указанным заказчикам адресам.

Готовые наркотические средства планировалось сбыть на территории региона бесконтактным способом.

Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве наркотических средств. Подозреваемый заключен под стражу. Предварительное расследование продолжается.