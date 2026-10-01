Москва1 октВести.В Светлогорске полицейские и пограничники задержали 36-летнего дайвера за незаконную добычу янтаря в Балтийском море, сообщает УМВД по Калининградской области в MAX.
Житель областного центра вел добычу солнечного камня, используя водолазное снаряжение и специальное оборудование для размыва морского дна.
Злоумышленника застали с поличным в ходе патрулирования акватории Балтийского моря в районе города Светлогорскаговорится в публикации
С места происшествия правоохранители изъяли больше 2,6 кг янтаря, моторную лодку, а также оборудование и снаряжение, которое использовалось нарушителем при незаконном промысле.
В ходе проверки полицейские установили, что в 2024 году калининградец уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.
Это обстоятельство послужило основанием для привлечения дайвера теперь уже к уголовной ответственности.
В его отношении было возбуждено дело по ч.2 ст. 255 УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы и штраф до 200 тысяч рублей.