В Калининграде на дайвера завели уголовное дело за незаконную добычу янтаря

Дайвер задержан за незаконную добычу янтаря у побережья Светлогорска В Калининграде на дайвера завели уголовное дело за незаконную добычу янтаря

Москва1 окт Вести.В Светлогорске полицейские и пограничники задержали 36-летнего дайвера за незаконную добычу янтаря в Балтийском море, сообщает УМВД по Калининградской области в MAX.

Житель областного центра вел добычу солнечного камня, используя водолазное снаряжение и специальное оборудование для размыва морского дна.

Злоумышленника застали с поличным в ходе патрулирования акватории Балтийского моря в районе города Светлогорска говорится в публикации

С места происшествия правоохранители изъяли больше 2,6 кг янтаря, моторную лодку, а также оборудование и снаряжение, которое использовалось нарушителем при незаконном промысле.

В ходе проверки полицейские установили, что в 2024 году калининградец уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Это обстоятельство послужило основанием для привлечения дайвера теперь уже к уголовной ответственности.

В его отношении было возбуждено дело по ч.2 ст. 255 УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы и штраф до 200 тысяч рублей.