Москва28 июл Вести.Калининградский янтарный комбинат добыл уникальный каплевидный янтарь, имеющий редкую форму. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

Экземпляр такого размера и формы найден на комбинате впервые.

С одной его стороны сохранился характерный для капли плавный сферический натек, с другой – янтарь абсолютно плоский говорится в сообщении

Янтарные капли наряду с инклюзами и самородками считаются одной из уникальных разновидностей балтийского самоцвета. Найденный на этот раз экземпляр имеет размер 8 на 8 сантиметров и весит 84 грамма. Такие крупные экземпляры попадаются раз в несколько лет, обычно средний размер янтарных капель составляет 2,5 сантиметра.

Янтарные капли, как и весь балтийский янтарь, образовались около 40 млн лет назад. Смола реликтовых сосен стекала на ветку и, подобно воде, приобретала сферическую форму капли. Если она под собственным весом падала в воду, то в такой форме и застывала. В нашем случае, капля стала с одной стороны плоской из-за падения на землю. Образец сохранил отпечаток рельефа рассказала специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина

Капля была обнаружена на этапе ручной сортировки янтаря. Сотрудники обратили внимание на причудливую форму самоцвета и в шутку прозвали находку "Брокколи".

В начале июля в Калининграде добыли уникальный самородок из двух видов янтаря.

Калининградский янтарный комбинат входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации "Ростех".