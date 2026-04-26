Москва26 апр Вести.Самым редким в мире металлом является искусственно созданный калифорний. Об этом РИА Новости заявил эксперт Национальной технологической инициативы по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский.

Он отметил, что среди природных металлов самым редким остается осмий.

Если рассматривать все металлы в целом, включая синтезированные человеком, то абсолютным рекордсменом по редкости является калифорний сказал специалист

По его словам, калифорния не существует в природе, поскольку его искусственно синтезируют в ядерных реакторах. Причем это происходит только в двух странах мира – России и США.

Ежегодный объем производства редкого металла измеряется крупицами, поскольку его можно получить только благодаря сверхсложной и высокотехнологичной процедуры.

Вишневский добавил, что цена калифорния может достигать нескольких десятков миллионов долларов за один грамм. Он применяется в ядерной медицине.

Что касается осмия, то его добывают на месторождениях в России, США, ЮАР, Канаде и Казахстане. Добыча металла ведется в очень маленьких объемах, а его стоимость варьируется от 1,5 тысячи до 10 тысяч долларов за грамм.

Осмий используют для изготовления компонентов реактивных двигателей и космических аппаратов.

Ранее сообщалось, что редкий древний металл иридий в соединении с альбумином крови способен прицельно проникать в опухоль и уничтожать ее изнутри.