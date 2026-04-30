На янтарном комбинате в Калининграде найден слепок листа эпохи эоцена В Калининграде найден образец янтаря с отпечатком листа дуба эпохи эоцена

Москва30 апр Вести.В Калининграде на янтарном комбинате обнаружен образец солнечного камня с отпечатком листа древнего дуба эпохи эоцена, сообщили ИС "Вести" на предприятии.

"Янтарный лист" размером 5,8 на 2,1 см был обнаружен на этапе сортировки.

Образец сохранил изображение листа дуба, который рос в Евразии 40-50 млн лет назад. Рисунок застыл на поверхности десятки миллионов лет назад, когда реликтовая смола находилась еще в вязком виде. Янтарь с четким отпечатком на поверхности считается редким экземпляром.

Чаще всего до наших дней доходят … фрагменты флоры и фауны внутри прозрачного янтаря. На этот раз свидетельство того, каким был древний лес, сохранилось в виде редкого отпечатка на поверхности камня пояснила специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина

По мнению эксперта, лист дуба мог оказаться рядом с хвойным деревом, по стволу которого стекла смола, которая придавила лист и впоследствии окаменела.

Отмечается, что виды дуба исчезли примерно 2–2,5 миллиона лет назад. Планируется, что находка станет частью коллекции музея янтарного комбината.