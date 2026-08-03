Найденные в огороде древние артефакты передали краеведческому музею на Камчатке

Краеведческий музей на Камчатке получил в дар коллекцию древних каменных орудий Найденные в огороде древние артефакты передали краеведческому музею на Камчатке

Москва3 авг Вести.Усть-Большерецкий краеведческий музей на Камчатке принял в дар коллекцию каменных орудий труда возрастом от 2 до 5 тысяч лет, сообщается в MAX-канале администрации округа​​​.

В коллекции - 19 предметов из обсидиана, кремня, кварца и сланца: наконечники стрел и копий, каменные ножи, скребки отмечается в сообщении

Артефакты передал Виктор Аждаров - внук Владимира Ермолова, его дед собирал четверть века эту коллекцию. Множество находок были найдены во время копки дачного огорода.

Особый экспонат - крупный каменный нож, найденный воткнутым в череп древнего животного. Он подтверждает факт существования в данном районе стойбища охотников.