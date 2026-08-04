В Калининграде пожарные спасли из горящего дома около 200 картин

В Калининграде огнеборцы спасли около 200 картин из горящего дома В Калининграде пожарные спасли из горящего дома около 200 картин

Москва4 авг Вести.В Калининграде во время тушения пожара в жилом доме в переулке Грибоедова огнеборцы и спасатели вынесли из одной из квартир порядка 200 картин. Все полотна переданы владельцу. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Калининградской области на платформе MAX.

В ходе проведения работ в одной из квартир дома пожарные и спасатели спасли около 200 картин говорится в публикации

По данным спасателей, огонь повредил металлическую кровлю на площади 120 квадратных метров, а на мансардном этаже выгорела двухкомнатная квартира площадью 40 квадратов - помещения закопчены.

Специалисты МЧС выясняют, что стало причиной возгорания.