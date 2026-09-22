Уникальный янтарь возрастом около 40 млн лет добыли в Калининграде В Калининграде обнаружен уникальный янтарь возрастом около 40 млн лет

Москва22 сен Вести.Уникальный образец янтаря весом более килограмма и возрастом около 40 млн лет добыт на Калининградском янтарном комбинате (входит в холдинг "РТ Финанс" госкорпорации "Ростех"). Об этом сообщила пресс-служба комбината.

Самородок относится к особо ценным экземплярам янтаря и отличается насыщенным золотисто-желтым цветом. За это редкий камень возрастом около 40 млн лет получил название "Осенний". Его вес составляет 1372 г, размер – 15 на 16 см. Самоцвет имеет трапециевидную форму и крупный боковой скол, благодаря которому открывается яркий цвет камня уточняется в аккаунте комбината в социальной сети "ВКонтакте"

Как отмечается, "Осенний" стал пятым самородком, извлеченным из недр Приморского карьера в текущем году. Такие камни являются большой редкостью. Так, в 2025 году комбинат добыл 712 тонн янтаря, и на весь этот объем пришлось только 13 "великанов".