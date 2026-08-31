В музей Калининграда передали зуб мамонта возрастом более 20 тысяч лет

В Калининградской области нашли зуб мамонта возрастом более 20 тысяч лет В музей Калининграда передали зуб мамонта возрастом более 20 тысяч лет

Москва31 авг Вести.В Черняховском районе Калининградской области работники карьера обнаружили зуб мамонта возрастом от 22 до 30 тысяч лет. Находку передали в историко-художественный музей Калининграда. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в мессенджере MAX.

После реставрации зуб пополнит палеонтологическую коллекцию.

Зуб мамонта. Находка, которой более 20 тысяч лет. Ценную находку принесли в Калининградский областной историко-художественный музей работники карьера Глушково Черняховского района отмечается в сообщении

Зуб принадлежал молодому мамонтенку. Артефакт лежал на глубине 10 метров.

Также были найдены фрагмент бивня мамонта и кость нижней конечности.