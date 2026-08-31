Москва31 авгВести.В Черняховском районе Калининградской области работники карьера обнаружили зуб мамонта возрастом от 22 до 30 тысяч лет. Находку передали в историко-художественный музей Калининграда. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в мессенджере MAX.
После реставрации зуб пополнит палеонтологическую коллекцию.
Зуб мамонта. Находка, которой более 20 тысяч лет. Ценную находку принесли в Калининградский областной историко-художественный музей работники карьера Глушково Черняховского районаотмечается в сообщении
Зуб принадлежал молодому мамонтенку. Артефакт лежал на глубине 10 метров.
Также были найдены фрагмент бивня мамонта и кость нижней конечности.