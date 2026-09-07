"Алроса" передала в Госфонд крупнейший в истории России ювелирный алмаз

Госфонду передан крупнейший в истории России ювелирный алмаз "Алроса" передала в Госфонд крупнейший в истории России ювелирный алмаз

Москва7 сен Вести.Крупнейший в истории России ювелирный алмаз янтарного цвета, который весит 468,3 карат, передала в Госфонд компания "Алроса". Об этом со ссылкой на главу Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева передает ТАСС.

Алмаз уже передан Госфонду отметил Николаев

Кристалл фантазийного янтарного цвета размером 56х54х22 мм был найден в год 80-летия Великой Победы в Якутии. Ему присвоено имя в честь знакового для России события.

Информация о передаче алмаза прозвучала в кулуарах Восточного экономического форума, который проходил 1-4 сентября во Владивостоке.