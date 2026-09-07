Москва7 сенВести.Крупнейший в истории России ювелирный алмаз янтарного цвета, который весит 468,3 карат, передала в Госфонд компания "Алроса". Об этом со ссылкой на главу Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева передает ТАСС.
Алмаз уже передан Госфондуотметил Николаев
Кристалл фантазийного янтарного цвета размером 56х54х22 мм был найден в год 80-летия Великой Победы в Якутии. Ему присвоено имя в честь знакового для России события.
Информация о передаче алмаза прозвучала в кулуарах Восточного экономического форума, который проходил 1-4 сентября во Владивостоке.