Создание кластеров по огранке алмазов повлияет на объем рынка бриллиантов в РФ

Глава Якутии: кластеры по огранке насытят рынок РФ природными бриллиантами Создание кластеров по огранке алмазов повлияет на объем рынка бриллиантов в РФ

Москва5 сен Вести.Создание кластеров по огранке алмазов повлияет на объем рынка бриллиантов в России. Об этом сообщил РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев. По его словам, такие площадки удовлетворят спрос на природные камни внутри страны.

Мы планируем, что как раз этот кластер должен в первую очередь работать на насыщение природными бриллиантами внутреннего рынка нашей страны отметил глава Якутии

Николаев добавил, что мелкозернистое алмазное сырье, которое не пользуется спросом за границей, востребовано в российской промышленности. Это связано с тем, что такое сырье может использоваться в специфических отраслях, где требуются материалы с особыми свойствами.

Якутия считается главным алмазодобывающим центром в масштабах России. В регионе открыто около 50 месторождений алмазов. На Республику Саха (Якутия) приходится более 90% всей добычи алмазов.